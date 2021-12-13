На недовольного лечением москвича, ранившего стоматолога, завели дело о покушении на убийство

СКР возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство" (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ) после того, как недовольный пациент ударил стоматолога в клинике на севере Москвы.

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"Днем 13 декабря в одной из частных стоматологических клиник, расположенных по Ясному проезду в городе Москве, мужчина, которому ранее оказывались лечебные услуги, высказал претензию, после чего причинил одному из сотрудников проникающее колото-резаное ранение живота. Сотрудник клиники доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении ведомства.

На месте работают следователи и криминалисты, допрашивают свидетелей. Подозреваемый – 59-лений мужчина – задержан, его везут на допрос в Следственный комитет.