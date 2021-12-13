В Москве недовольный работой стоматолога пациент ударил врача ножом в живот

В стоматологии на севере Москвы недовольный пациент ворвался в клинику и ранил врача ножом. Пострадавший получил ранение брюшной полости и с сильным кровотечением был госпитализирован, передает Telegram-канал "112".

Напавший на него 60-летний мужчина сам явился в полицию. Он сообщил, что был недоволен результатом лечения зубов.

Напомним, недавно в Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в одной из частных стоматологических клиник шестилетний ребенок скончался во время попытки сделать ему общий наркоз.