13 Декабря 2021
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Происшествия Москва
криминал преступление нож (2008) | Фото: www.lasky.ru

В Москве недовольный работой стоматолога пациент ударил врача ножом в живот

В стоматологии на севере Москвы недовольный пациент ворвался в клинику и ранил врача ножом. Пострадавший получил ранение брюшной полости и с сильным кровотечением был госпитализирован, передает Telegram-канал "112".

Напавший на него 60-летний мужчина сам явился в полицию. Он сообщил, что был недоволен результатом лечения зубов.

Напомним, недавно в Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в одной из частных стоматологических клиник шестилетний ребенок скончался во время попытки сделать ему общий наркоз.

Теги: стоматолог, нападение, пациент



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