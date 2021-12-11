11 Декабря 2021
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Происшествия Санкт-Петербург
стоматология оборудование (2016) | Фото: УФССП по Свердловской области

В Петербурге шестилетний мальчик скончался в стоматологическом кабинете

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик умер в стоматологическом кабинете. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "в"  ч. 2 ст.  238 УК РФ  (оказание  услуг, не отвечающих требованиям  безопасности). Отмечается, что стоматология, в которой произошла трагедия, была частной.

По данным Telegram-канала Shot, мальчик скончался, когда ему пытались сделать общую анестезию. По свидетельству матери, у мальчика остановилось сердце после нескольких вдохов препарата наркоза из маски. Врачи же настаивают на синдроме внезапной остановки сердца в тот момент, когда они только собирались ввести наркоз – якобы, сердце ребенка слишком сильно сжалось, и реанимировать его было невозможно, хотя медики старались сделать это в течение 45 минут.

Теги: ребенок, наркоз, стоматология



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