Страны Европы бьют рекорды по заболеваемости ковидом

Во многих странах Европы зафиксированы абсолютные рекорды по числу новых случаев ковида, несмотря на то что там вакцинировано 70-80% населения.

О Германии Накануне.RU писало на днях. В Нидерландах, где вакцинировано 77% населения, более 16 тыс. случаев в сутки, что более чем в 3 раза больше, чем в России. В Дании на днях было более 4,5 тыс. случаев, что также в 3 раза больше, чем в России. Там вакцинировано 78% населения.

В Австрии власти ввели локдаун для невакцинированных. Фактически они посажены под домашний арест - им запрещено покидать дома без особых причин. Там привито 68% жителей, но заболеваемость взлетела вверх, превысив антирекорд предыдущей осени уже на 40%. Австрия стала первой в мире страной, которая на это пошла. Похожая ситуация с ковидом в некоторых других странах Европы.

Власти стран, как обычно, валят все на непривитых и повторяют, что вакцинация - это единственный выход и всем нужно вакцинироваться.

"Этот уровень вакцинации не позволит выйти из пандемии, этот уровень вакцинации будет держать нас в ловушке в порочном круге между волной локдауна и следующей волной локдауна", - заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг.

Данные, которые приводят власти, как будто это подтверждают: смертей от ковида и заболеваний ковидом среди привитых многократно меньше. Однако не все здравоохранение сводится к ковиду, и умирают от других причин тоже. Поэтому самый точный показатель - общая смертность. А вот здесь вырисовывается совершенно иная картина.

Например, в Германии ковидная смертность, по оперативным данным, в несколько раз ниже, чем прошлой осенью и зимой. Казалось бы, эффект вакцинации очевиден. Однако по общей смертности ничего подобного не наблюдается. Так, в октябре, по официальным данным, общая смертность была на 4% выше, чем даже в 2020 году, и почти на 10% - чем в 2017-2019 гг. В сентябре - то же самое. Почему же достигнутый высокий уровень вакцинации не защитил Германию от нового роста общей смертности? Вероятно, или тем, что вакцинация не настолько эффективна, как считается, или тем, что ковид не главная причина роста смертности, или тем и другим вместе.

В прошлом году в Германии более высокий рост смертности был только в апреле, а с мая по октябрь он был лишь 4%. В прошлом году резкий рост начался в конце ноября и продолжался до конца января. То есть сейчас только начинается то, по результатам чего можно будет увидеть эффект вакцинации. Пока же его не видно.

Примерно то же самое справедливо и в отношении других стран. В них нет снижения общей смертности в результате вакцинации подавляющего большинства жителей. Так, за 35-40 недели, по которым Евростат представил последние данные, в Австрии, Дании, Нидерландах рост смертности более 11-13% по сравнению со средней в 2016-2019 гг. В прошлом год было лишь 3-8%. В целом в большинстве стран ЕС заметное ухудшение, в том числе среди высоко вакцинированных. Хуже всего дела обстоят, правда, в Болгарии, где низкий уровень вакцинации. Но эта страна одна из самых бедных в ЕС.

Обращает на себя внимание следующая особенность: самое большое ухудшение осенью произошло в Латвии, Литве, Румынии, Эстонии, Ирландии, Греции, на Кипре, то есть в странах бывшего соцлагеря или Восточной Европы. Вероятно, решающее значение имеет работа системы здравоохранения, а не просто процент привитых (почти при одном и том же проценте привитых рост общей смертности различается существенно).