Людей с медотводом будут пускать на массовые мероприятия с QR-кодом и ПЦР-тестом - Голикова

Жизнь граждан с медицинским отводом от вакцинации после принятия законопроекта о QR-кодах в общественных местах может и усложниться, и упроститься – в зависимости от того, какие сейчас правила действуют в их регионе.

Планируется, что люди с медотводом будут получать сертификаты (они же QR-коды), но при посещении массовых мероприятий действовать эти документы будут только в комплексе с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с фракцией "Единая Россия" Госдуме.

Сейчас в разных регионах установлены разные правила для посещения массовых мероприятий людьми с медицинским отводом. Где-то их не пускают вовсе, а где-то им достаточно предъявить отрицательный ПЦР-тест, QR-код им не полагается – его и не спрашивают.

Голикова также сообщила, что полный перечень оснований для медотвода от вакцинации против коронавируса будет опубликован в декабре.