13 Декабря 2021
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Общество В России Москва
вакцинация на Западе (2021) | Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

В декабре правительство представит полный перечень медотводов от прививки против коронавируса

Правительство в декабре представит полный перечень оснований для медицинского отвода от прививки против коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая перед депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.

О необходимости конкретизировать перечень напомнил глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Правительством поручено Минздраву совместно с главными специалистами проработать перечень противопоказаний и представить его в Правительство, чтобы мы имели возможность принять согласованное решение. После оно будет оформлено соответствующим приказом и доведено до всех медицинских организаций, которые ведут таких пациентов и проводят вакцинацию", - сообщила Голикова.

Теги: медотвод, перечень, правительство, минздрав



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