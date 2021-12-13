В декабре правительство представит полный перечень медотводов от прививки против коронавируса

Правительство в декабре представит полный перечень оснований для медицинского отвода от прививки против коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая перед депутатами фракции "Единая Россия" в Госдуме.

О необходимости конкретизировать перечень напомнил глава комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Правительством поручено Минздраву совместно с главными специалистами проработать перечень противопоказаний и представить его в Правительство, чтобы мы имели возможность принять согласованное решение. После оно будет оформлено соответствующим приказом и доведено до всех медицинских организаций, которые ведут таких пациентов и проводят вакцинацию", - сообщила Голикова.