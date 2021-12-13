13 Декабря 2021
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Общество За рубежом
Омикрон-штамм коронавируса. (2021) | Фото: HKU Med / Университет Гонконга

CDC: Штамм "омикрон" был выявлен в основном у вакцинированных

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что большинство заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" были вакцинированы. Об этом пишет Reuters.
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Согласно отчету, опубликованному в пятницу, из 43 случаев COVID-19 в США, вызванных "омикроном", 34 были у людей, которые были полностью вакцинированы, а 14 даже получили третью дозу.

"Хотя их число [заболевших. - Накануне.RU] очень невелико, они усиливают растущую озабоченность по поводу того, что нынешние вакцины против COVID-19 могут обеспечить меньшую защиту от нового варианта с высокой степенью передачи", - пишет издание.

При этом в отчете говорится, что у большинства из заразившихся были только легкие симптомы. Однако у некоторых были тошнота или рвота, одышка или затрудненное дыхание, диарея.

CDC полагает, что, хотя многие из первых случаев заболевания "омикроном" протекают в легкой форме, более тяжелые случаи еще могут быть впереди. Сейчас штамм "дельта" в США составляет более 99% всех случаев ковида, но есть опасения, что "омикрон" очень легко передается.

Кроме того, на днях ученые из Гонконгского университета и Китайского университета Гонконга заявили, что вакцина Pfizer в 32 раза менее эффективна против "омикрон"-штамма, если сравнивать с первоначальным вариантом коронавируса.

Представляет интерес сравнение вероятности заражения для привитых и непривитых с учетом обнародованных данных. Хотя 43 случая - слишком мало для обоснованных выводов, они ставят важный вопрос. Он связан с тем, что полностью вакцинированных в США 60%, а среди заразившихся "омикроном" полностью вакцинированных - 79%. То есть вероятность заболевания среди вакцинированных более чем в два раза выше.

Этот результат можно было бы объяснить небольшой статистикой, если бы не ситуация в США. Там еще летом было вакцинировано большинство населения, но общая смертность не уменьшилась и даже больше прошлогодней. Скорее всего, по итогам года тоже будет рост по отношению к резко возросшей смертности 2020 года.

Теги: США, омикрон, ковид, коронавирус, вакцинация



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