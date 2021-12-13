13 Декабря 2021
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ургэу, студенты, вуз, молодежь, образование (2021) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Ректор Пензенского государственного университета отменил свой приказ о QR-кодах после жалоб в прокуратуру

Ректор Пензенского государственного университета (ПГУ) отменил свой приказ о пропускном режиме по QR-кодам после жалоб студентов и родителей в прокуратуру. Об этом сообщает "7х7 - Горизонтальная Россия".
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Накануне.RU недавно писало о том, что в Пензе на студентов оказывают давление с целью принудить к ковид-вакцинации. Правда, дело касалось Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса.

Ректор ПГУ ввел пропускной режим 8 ноября, запретив пускать студентов без QR-кодов в университет. Студент четвертого курса Евгений Ларин подал заявление в прокуратуру. Там ответили, что Конституция РФ гарантирует право каждого человека на образование, а соответствующий федеральный закон обязывает образовательные организации обеспечивать реализацию этого права в полном объеме. При этом принуждение студентов к вакцинации недопустимо.

Мать другой студентки сообщила, что она бросила клич в Союз родителей, и после этого в юридический отдел вуза начались массовые звонки. 17 ноября прокуратура Первомайского района Пензы признала приказ ректора университета незаконным, а 27 ноября он отменил его.

Ларин отмечает, что он не доверяет новым препаратам, и сокурсники относятся к его позиции с пониманием и не заостряют на этом внимания.

Теги: qr-код, вакцинация, студенты



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