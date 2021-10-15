СМИ: В Пензе студентам угрожают отчислением, если не вакцинируются

Студенты Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса рассказали о вопиющем принуждении к ковид-вакцинации с угрозами. Об этом пишут "Новые известия".

Одна из студенток сообщила, что накануне вызвали троих студенток и сказали, что если они не вакцинируются, то их отчислят. Если она не введет себе первую дозу, то в понедельник может не приходить на занятия. Две подруги были против, но на них так давили, что они со слезами пошли в медпункт. Одну из них вакцинировали, а второй сказали прийти через две недели, так как она только что вышла с больничного.

У вакцинированной поднялась температура, сильно ломит руку, сильные головокружения, но ей сказали, что это нормально. В колледже все молчат, боятся угроз, хотя они только устные, приказов никаких нет.

"Летом нас не хотели пускать в общежитие, потому что мы не вакцинированы. Мы просили показать нам распоряжение о такой необходимости, нам ничего не показали и сказали, мол, хорошо, мы вас пока оставим в покое, но позже все равно к этой теме вернемся. Я очень прошу, чтобы нам в этой ситуации помогли. Многие боятся выразить свое мнение", - говорит девушка.

Мать другой студентки сказала, что ее дочь тяжело болела воспалением легких, болела и коронавирусом, и она вообще очень тяжело переносит прививки, так как аллергик. Но медотвода ей не дают. А "давление оказывается очень жестокое".

Действующее российское законодательство запрещает наказывать людей за отказ от вакцинации, который предусмотрен как право гражданина. При этом важно, что все применяемые в России вакцины были зарегистрированы в экстренном порядке с нарушением санитарных правил СП 3.3.2.561-96 "Медицинское иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов", поскольку их регистрация была проведена до окончания результатов ВСЕХ этапов испытаний препарата, доказывающих его эффективность, специфическую активность и безопасность (п. 4.1.7).