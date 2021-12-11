СМИ: Подросткам, испытавшим "Спутник М" и сдавшим анализы на антитела, выплатят по 15 тыс. рублей

Участники испытания вакцины от коронавируса "Спутник М" (препарат для детей 12-17 лет) в Москве смогут получить денежную компенсацию в 15 тыс. руб., но ее выплатят только 500 участникам из 3 тыс. Этим "счастливчикам" дополнительно предложат сдать кровь на иммуногенность (наличие антител) на 1-й, 28-й, 42-й, 90-й и 180-й день исследований.

"Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тыс. руб., также 15 тыс. руб. выплатят всем участникам, получившим плацебо", - цитирует РБК представителя департамента здравоохранения Москвы.

Из 3 тыс. подростков плацебо получат 600 человек. Ни подростки, ни их родители не будут знать, что именно – препарат или плацебо – получил ребенок. Информацию об этом сообщат только на 28 день исследований, и тогда получившие "пустышку" дети смогут вакцинироваться реальным препаратом, за ними продолжат наблюдение.

Третья фаза клинического исследования "Спутника М" идет в Москве с начала ноября. Исследование проходит на базе 12 медицинских учреждений, среди них десять детских поликлиник и две больницы.

Источник издания, близкий к Минздраву, назвал выплату 15 тыс. руб. "компенсацией за неудобства", добавив, что аналогичная практика применялась во время исследований "Спутника V". "Это в том числе компенсация расходов на проезд, так как человек должен дополнительно приезжать для сдачи анализов", — пояснил инсайдер.