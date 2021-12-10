В Тобольске жителей района эвакуировали из-за найденого боеприпаса

Подозрительная находка была обнаружена во время работ по укреплению русла речки Абрамовская. Боеприпас поднял экскаватор, вынимая землю в районе Пятницкого моста.

В Тобольске в подгорной части города обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на боеприпас, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.





