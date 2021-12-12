12 Декабря 2021
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боеприпас (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

В Тобольске Росгвардия уничтожила мину, найденную в районе Пятницкого моста

Боеприпас, который обнаружили в Тобольске, в подгорной части города, оказался минометной миной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе информационного центра правительства Тюменской области.

"Специалисты инженерной службы областного управления Росгвардии, обследовав находку, идентифицировали ее как минометную мину со следами сильной коррозии. С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был вывезен на полигон и уничтожен", - говорится в сообщении.

Напомним, подозрительная находка была обнаружена во время работ по укреплению русла речки Абрамовская. Боеприпас поднял экскаватор, вынимая землю в районе Пятницкого моста.

Жильцов ближайших домов были эвакуированы.

Теги: боеприпас, эвакуация, Росгвардия



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