В Челябинской области будут судить бывшего сотрудника полиции за избиение задержанного

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Следствие считает, что ночью 27 мая в отделение полиции доставили пьяного 65-летнего местного жителя за нарушение общественного порядка. Сотрудник патрульно-постовой службы причинил мужчине телесные повреждения.

В Карабаше будут судить бывшего сотрудника полиции по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.





