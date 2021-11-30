"Омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах мира

30 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

"Омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах мира

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах, сообщает CNN, а также другие западные СМИ.

Отмечается, что количество новых случаев продолжает расти.

Только за последние 24 часа первые случаи заражения "омикроном" были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии и на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.

Ранее случаи заболевания новым штаммом были выявлены в ЮАР, Австралии, Бельгии, Ботсване, Великобритании (в Англии и Шотландии), Дании, Германии, Канаде, Китае (в Гонконге), Израиле, Италии, Нидерландах, Чехии, Португалии, Швеции.

В России пока не зафиксировано случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. Сенатор и врач Владимир Круглый заявил, что первые случаи омикрон-штамма в России могут быть завозными, и завезти их могут туристы, приехавшие из Египта – африканской страны.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что риск распространения омикрон-штамма на глобальном уровне очень высок. Несколько стран уже запретили въезд иностранцам в связи с новым штаммом COVID.

Теги: омикрон-штамм, омикрон, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6205

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети