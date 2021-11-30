"Омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах мира

Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили почти в 20 странах и регионах, сообщает CNN, а также другие западные СМИ.

Отмечается, что количество новых случаев продолжает расти.

Только за последние 24 часа первые случаи заражения "омикроном" были зафиксированы в Испании, Австрии, Японии и на острове Реюньон, который является заморским регионом Франции.

Ранее случаи заболевания новым штаммом были выявлены в ЮАР, Австралии, Бельгии, Ботсване, Великобритании (в Англии и Шотландии), Дании, Германии, Канаде, Китае (в Гонконге), Израиле, Италии, Нидерландах, Чехии, Португалии, Швеции.

В России пока не зафиксировано случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. Сенатор и врач Владимир Круглый заявил, что первые случаи омикрон-штамма в России могут быть завозными, и завезти их могут туристы, приехавшие из Египта – африканской страны.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что риск распространения омикрон-штамма на глобальном уровне очень высок. Несколько стран уже запретили въезд иностранцам в связи с новым штаммом COVID.