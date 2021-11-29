29 Ноября 2021
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Общество За рубежом
япония токио (2006) | Фото: Накануне.ru

Япония запретила въезд иностранцам в связи с новым штаммом COVID

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что с 30 ноября из-за ситуации с "омикрон"-штаммом коронавируса запрещается въезд на японскую территорию всех иностранцев.

Также расширен список стран, на въезд из которых будут действовать ограничения, введенные для японцев и для проживающих в Японии иностранных граждан.

Кроме того, отменяются все смягчения на въезд в страну для бизнесменов, студентов и технических стажеров, введенные 8 ноября.

В Японии пока не было выявлено ни одного случая заражения "омикрон"-штаммом. Медики проверяют человека, приехавшего недавно из Намибии и заболевшего коронавирусом, передает Regnum.

Напомним, Марокко 29 ноября прекращает прием всех иностранных рейсов. Это африканское государство станет вторым после Израиля, решившимся на столь серьезное ограничение из-за появления омикрон-штамма.

В ряде других государств на уходящей неделе были введены ограничения для жителей африканских государств, откуда, предположительно, и вышел новый штамм.

Теги: япония, иностранцы, омикрон, штамм



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