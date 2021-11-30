30 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Северка, водохранилище, карьер, лед, ледовый городок (2012) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле до конца января закроют движение в районе Театральной площади

Завтра, 1 декабря, в Нижнем Тагиле будет закрыто движение в районе Театральной площади.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, изменение транспортной схемы в центре связано с началом строительства ледового городка. Так, до 30 января 2022 года будет закрыто движение автотранспорта на участке дороги от проспекта Строителей, 4 до улицы Пархоменко, 1А. При этом движение по улице Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Горошникова останется открытым.

На первом этапе подрядная организация подготовит площадку для строительства и приступит к заготовке ледяных блоков, из которых потом сформируют объекты городка. Кроме этого, 1 декабря специалисты МБУ "Сигнал-3" начнут завозить на площадь необходимое оборудование: в первую очередь, это искусственная ель и светодиодные комплекты, которые станут основой праздничного оформления.

Напомним, что в этом году темой главного ледового городка Нижнего Тагила станет юбилей студии "Союзмультфильм".

Теги: городок, строительство, движение, закрытие, Нижний Тагил



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