30 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
газификация, газораспределительная станция, газопровод (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве газопровода

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств при строительстве газопровода в поселке Вишневогорск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2018 году администрация Вишневогорского городского поселения заключила контракт с подрядчиком на выполнение работ по строительству объекта первой очереди газопровода. Работы по контракту были приняты в полном объеме.

Однако объект не в полной мере соответствует проектной документации, при выполнении работ подрядчиком нарушены требования законодательства в области строительства. В связи с этим ввод газопровода в эксплуатацию в данном виде невозможен.

В результате 260 жилых домов так и не подключили к газу. Ущерб составил около 2,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Теги: мошенничество, хищение, уголовное дело, газопровод,



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