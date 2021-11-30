На Южном Урале возбуждено уголовное дело о мошенничестве при строительстве газопровода

В Челябинской области возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств при строительстве газопровода в поселке Вишневогорск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2018 году администрация Вишневогорского городского поселения заключила контракт с подрядчиком на выполнение работ по строительству объекта первой очереди газопровода. Работы по контракту были приняты в полном объеме.

Однако объект не в полной мере соответствует проектной документации, при выполнении работ подрядчиком нарушены требования законодательства в области строительства. В связи с этим ввод газопровода в эксплуатацию в данном виде невозможен.

В результате 260 жилых домов так и не подключили к газу. Ущерб составил около 2,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).