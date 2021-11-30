30 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Магнитогорске медработника подозревают в продаже фиктивных справок об отсутствии COVID-19

В Магнитогорске медработника подозревают в подделке справок об отсутствии заболевания COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, женщина за деньги предоставила фиктивные справки об отсутствии заболевания COVID-19 десяти гражданам. Анализы они не сдавали.

За это она получила 35 тыс. рублей и потратила деньги по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают граждан, купивших фиктивные справки.

Теги: справка, коронавирс, анализ, уголовное дело,



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