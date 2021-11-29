Жилой дом в Коломне оцепили из-за гранаты на двери квартиры

В подмосковной Коломне оцепили многоэтажный дом из-за обнаруженной гранаты на двери одной из квартир. Эвакуировано 30 человек.

По данным РИА Новости, РГД-5 в многоэтажке на улице Спирина обнаружил жилец дома. Он вызвал полицию. Отмечается, что конструкция напоминает растяжку.

"Известия" пишут, что предварительно, квартира, к которой была привязана граната, принадлежит 68-летнему пенсионеру.

Ранее в одном из домов Брянска взорвалась граната, погиб мужчина 1992 года рождения. Сообщалось, что четверо молодых людей распивали спиртное. В это время произошла детонация гранаты, которое находилось внутри квартиры.