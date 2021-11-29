29 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Жителя Челябинска обвиняют в приготовлении к убийству сожительницы по найму

Суд в Челябинске арестовал 42-летнего местного жителя, обвиняемого в приготовлении к убийству сожительницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый обратился по объявлению к частному детективу, которого уговаривал за 50 тыс. рублей нанести его сожительнице телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Частный детектив сообщил об этом в правоохранительные органы.

У обвиняемого и его сожительницы двое общих несовершеннолетних детей.

По решению суда мужчина заключен под стражу на два месяца.

Теги: суд, покушение на убийство, арест,



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