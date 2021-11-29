Жителя Челябинска обвиняют в приготовлении к убийству сожительницы по найму

Суд в Челябинске арестовал 42-летнего местного жителя, обвиняемого в приготовлении к убийству сожительницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый обратился по объявлению к частному детективу, которого уговаривал за 50 тыс. рублей нанести его сожительнице телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Частный детектив сообщил об этом в правоохранительные органы.

У обвиняемого и его сожительницы двое общих несовершеннолетних детей.

По решению суда мужчина заключен под стражу на два месяца.