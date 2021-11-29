Замглавы ПФР в Иркутской области арестована по делу о хищении 600 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело о хищении из бюджета Пенсионного фонда Иркутской области более 600 тысяч рублей.

Заместителю управляющего отделения ПФР предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону. Женщина заключена под стражу на два месяца.

Также по этой статье обвинение предъявлено бывшему директору общества с ограниченной ответственностью. Ему назначен домашний арест. Два остальных фигуранта уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, фигуранты похитили средства из бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов.

В прошлом году управляющий отделением Пенсионного фонда России по Сахалинской области был задержан по подозрению в получении взятки в 100 тысяч рублей.

В январе 2020 год по делу о крупной взятке был задержан глава отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денис Майборода. Сообщалось также, что в отделении совершены хищения более 70 миллионов рублей.