22 Ноября 2018
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Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

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Происшествия Сибирский ФО В России

В Красноярске в ПФР похищено более 70 миллионов рублей: ФСБ и СК провели обыски

В отделении Пенсионного фонда России по Красноярскому краю совершены хищения более 70 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

По предварительной версии следствия, в конце 2017 года отделение ПФР провело аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске. Начальная цена составила более 130 миллионов рублей, хотя реальная стоимость - около 54 миллионов рублей.

В кабинетах сотрудников отделения ПФР совместно с УФСБ проведены обыски. Изъяты документы, подтверждающие факт преступной деятельности, крупные суммы денежных средств и большое количество банковских карт.

В сентябре в Северной Осетии были задержаны мужчина и три женщины, подозреваемые в хищении денег Пенсионного фонда России. Ущерб превысил 3 млн рублей.

По данным МВД, злоумышленники незаконно формировали пенсионные дела умерших, возобновляя начисление пенсий. Затем они по поддельным доверенностям получали денежные средства в банке.

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В Красноярске в ПФР похищено более 70 миллионов рублей: ФСБ и СК провели обыски

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Теги: пфр, хищения, красноярск



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