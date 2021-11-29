Судебные приставы арестовали имущество экс-губернатора Дубровского

Имущество бывшего губернатора региона Бориса Дубровского арестовано на основании исполнительного листа, выданный Арбитражным судом региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Исполнительное производство было открыто 29 октября в Орджоникидзевском районном отделе судебных приставов Магнитогорска.

27 октября Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество Бориса Дубровского на сумму 73,5 млн рублей в рамках дела о банкротстве ПО "Монтажник". Суд частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Соломки. Ранее она подала в суд заявление о признании недействительными сделок по перечислению ПО "Монтажник" в пользу Бориса Дубровского в период с 1 июля 2019 года по 26 мая 2020 года 73, 5 млн рублей и просила применить последствия их недействительности. В рамках этого было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".