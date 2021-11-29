Российские лыжники во главе с Большуновым заняли весь пьедестал на пером этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Весь пьедестал во вчерашней гонке заняли российские спортсмены. Вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев.

При этом сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в гонке из-за сильных морозов. На старт не вышел и победитель субботней гонки на 15 км финн Ийво Нисканен. Гонка же проходила при температуре воздуха около -20 градусов, сообщает Матч ТВ.