29 Ноября 2021
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Спорт
лыжник Александр Большунов (2019) | Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Российские лыжники во главе с Большуновым заняли весь пьедестал на пером этапе КМ

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Весь пьедестал во вчерашней гонке заняли российские спортсмены. Вторым стал Сергей Устюгов, третьим — Артём Мальцев.

При этом сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в гонке из-за сильных морозов. На старт не вышел и победитель субботней гонки на 15 км финн Ийво Нисканен. Гонка же проходила при температуре воздуха около -20 градусов, сообщает Матч ТВ.

Теги: лыжи, Кубок мира, гонка преследования, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Артем Мальцев



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