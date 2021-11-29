29 Ноября 2021
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Экономика В России
Минпромторг (2017) | Фото:Накануне.RU

СМИ: Минпромторг не обсуждает продление экспортных пошлин на металлы

Министерство промышленности и торговли ответило на просьбу "АвтоВАЗа" о продлении экспортных пошлин на металлы, чтобы не допустить рост цен на автомобили.

Ведомство этот вариант не обсуждает. Пошлины будут действовать до конца 2021 года, после этого их заменят увеличением налоговой нагрузки на добычу руды.

Как отмечает Минпромторг, отпускные цены на автомобили зависят от стоимости металлопродукции, полупроводников, логистики и других факторов. При этом "решающим среди всех факторов в условиях товарного дефицита является баланс платежеспособного спроса и предложения".

Минпромторг со ссылкой на Росстат сообщил, что цены на легковые автомобили выросли на 11,5% к декабрю 2020 года, сообщает ТАСС.

Ранее объединение автопроизводителей России направило в министерство промышленности и торговли РФ письмо с предложением сохранить экспортные пошлины на металлопродукцию на 2022 год.

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Теги: Минпромторг, металл



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