Депутаты Госдумы хотят продлить пошлины на металлы из-за подорожания жилья

Продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы предлагают в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

Там считают, что это позволит остановить рост цен на жилье. Введенные с 1 августа до 31 декабря текущего года сборы депутаты хотят пролонгировать на весь предстоящий год. Инициативу в ближайшее время обсудят со строительным сообществом России для дальнейшей передачи правительству.

Высокая стоимость металла отражается в ценах на жилье. С начала года металлоизделия и конструкции для строительства подорожали на 25–80%, пишут "Известия".

Введение в августе этого года экспортных пошлин на металлы может привести к закрытию ряда производств UC Rusal. В компании заявляют, что эти предприятия и так работают на грани рентабельности.