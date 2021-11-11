11 Ноября 2021
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Экономика В России
(2003) | Фото: Накануне.ru

Депутаты Госдумы хотят продлить пошлины на металлы из-за подорожания жилья

Продлить экспортные пошлины на черные и цветные металлы предлагают в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

Там считают, что это позволит остановить рост цен на жилье. Введенные с 1 августа до 31 декабря текущего года сборы депутаты хотят пролонгировать на весь предстоящий год. Инициативу в ближайшее время обсудят со строительным сообществом России для дальнейшей передачи правительству.

Высокая стоимость металла отражается в ценах на жилье. С начала года металлоизделия и конструкции для строительства подорожали на 25–80%, пишут "Известия".

Введение в августе этого года экспортных пошлин на металлы может привести к закрытию ряда производств UC Rusal. В компании заявляют, что эти предприятия и так работают на грани рентабельности.

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Теги: Госдума, пошлины, металлы



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Ранее 21.07.2021 11:56 Мск "Русал" пригрозил закрытием ряда производств в случае введения экспортных пошлин


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