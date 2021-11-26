На Южном Урале сотрудницу минтарифа осудили за взятку

Бывшую начальницу отдела регулирования тарифов на услуги субъектов естественных монополий министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области приговорили к 2 годам лишения свободы условно аз получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В ноябре 2019 года, как считает следствие, обвиняемая через посредника получила 50 тыс. рублей от директора коммерческой организации за подготовку материалов, обосновывающих установление выгодных ему тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.