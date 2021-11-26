26 Ноября 2021
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Очередь в поликлинике в Левшино (2021) | Фото: Людмила Ёлтышева

Сын академика Зверева раскритиковал письмо 11 главврачей

Сын академика РАН Виталия Зверева врач Кирилл Зверев раскритиковал открытое письмо 11 главврачей, пригласивших всех сомневающимся в необходимости поголовной вакцинации от ковида в "красную зону" посмотреть, как умирают люди. По его мнению, сначала "им было бы хорошо посмотреть на себя в зеркало".
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Зверев отметил, что огромная смертность "во многом заключается во внутрибольничных инфекциях. Например, привитый актер Валерий Гаркалин умер именно от сепсиса. И нужно разбираться прежде всего в этом.

"Валить все на ковид - это неэтично", - сказал врач "Красной весне".

О неэтичности призыва главврачей заявил также политолог Сергей Михеев, который отметил, что показывать больных и умирающих людей - это за гранью.

Что касается внутрибольничных инфекций, то год назад главврач Коммунарки и один их автором письма Денис Проценко признал, что огромное число больных - около двух третей - умирают от внутрибольничных инфекций. Советский и российский врач, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявлял, что по этому поводу нужно не сетовать, а заводить уголовное дело.

Накануне журналист Дмитрий Борисенко рассказал, чем закончился его звонок с просьбой провести его на экскурсию в "красную зону".

Теги: открытое письмо, кирилл зверев, ковид



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