"Словно в воду канул": пропавшего жителя Нижнего Тагила не могут найти с августа

26 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Челябинская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

"Словно в воду канул": пропавшего жителя Нижнего Тагила не могут найти с августа

Свердловский Главк МВД разыскивает без вести пропавшего молодого человека. Он исчез еще летом.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых, все наряды свердловского гарнизона полиции ориентированы на розыск в интересах ОП №16 Нижнего Тагила Ивана Беляева 1994 года рождения, пропавшего 12 августа текущего года. Известно, что в конце лета он уехал из дома по делам в другой район города. Через некоторое время уралец сообщил своей сожительнице, что возвращается, но так и не вернулся.

Приметы Ивана: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, губы тонкие. Был в ветровке с капюшоном раскраски хаки, штанах темного цвета и черных кроссовках.

"Уроженец Челябинской области словно в воду канул. В настоящее время сыщики уголовного розыска отрабатывают круг его знакомых и сферы интересов, не имелось ли у него недоброжелателей и конфликтных ситуаций, как на работе, так и в быту. Расследование ведется в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Иван Беляев(2021)|Фото: В.Н. Горелых

Как сообщили в СКР по Свердловской области, по данному факту расследуется уголовное дело по статье "Убийство". Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств пропажи человека. Отрабатываются различные версии.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Ивана Беляева, просят позвонить по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области - 8 (343) 358-71-61 или в дежурную часть отдела полиции №16 Нижнего Тагила - 8 (3435) 97-64-02.

Теги: розыск, полиция, СКР, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2492

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети