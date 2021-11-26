"Словно в воду канул": пропавшего жителя Нижнего Тагила не могут найти с августа

Свердловский Главк МВД разыскивает без вести пропавшего молодого человека. Он исчез еще летом.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых, все наряды свердловского гарнизона полиции ориентированы на розыск в интересах ОП №16 Нижнего Тагила Ивана Беляева 1994 года рождения, пропавшего 12 августа текущего года. Известно, что в конце лета он уехал из дома по делам в другой район города. Через некоторое время уралец сообщил своей сожительнице, что возвращается, но так и не вернулся.

Приметы Ивана: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие, губы тонкие. Был в ветровке с капюшоном раскраски хаки, штанах темного цвета и черных кроссовках.

"Уроженец Челябинской области словно в воду канул. В настоящее время сыщики уголовного розыска отрабатывают круг его знакомых и сферы интересов, не имелось ли у него недоброжелателей и конфликтных ситуаций, как на работе, так и в быту. Расследование ведется в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили в СКР по Свердловской области, по данному факту расследуется уголовное дело по статье "Убийство". Проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств пропажи человека. Отрабатываются различные версии.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Ивана Беляева, просят позвонить по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области - 8 (343) 358-71-61 или в дежурную часть отдела полиции №16 Нижнего Тагила - 8 (3435) 97-64-02.