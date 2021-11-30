30 Ноября 2021
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Общество В России
Валерий Рашкин (2021) | Фото: YouTube-канал Валерия Рашкина

Депутат Госдумы Рашкин попал в больницу

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, которого лишили депутатской неприкосновенности за незаконную охоту, попал в больницу.

Ему делают операцию, сообщил РИА Новости депутат ГД Николай Коломейцев. Он не смог уточнить, плановая ли эта операция.

По данным "Независимой газеты", причиной госпитализации стала обострившаяся на нервной почве глазная болезнь.

Напомним, 25 ноября депутаты Госдумы большинством голосов сняли депутатскую неприкосновенность с коммуниста Валерия Рашкина и разрешили возбудить на него уголовное дело по статье о незаконной охоте.

Также парламент дал согласие на проведение обысков дома и на работе у Рашкина, на возбуждение в отношении него административного производства и на возможность наложения на него судом меры пресечения в виде ограничения определенных действий.

Теги: валерий рашкин, больница



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Ранее 25.11.2021 15:41 Мск Госдума лишила Рашкина неприкосновенности и дала согласие возбудить на него уголовное дело


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