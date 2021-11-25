В Челябинске противники QR-кодов, которые пытались прорваться в ЗСО, передали обращения депутатам

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли обращения от жителей, которые сегодня пытались прорваться на заседание, где рассматривались федеральные законопроекты о QR-кодах, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, активисты пришли в областной парламент, чтобы высказать свою позицию по данным законопроектам. Однако охрана не пропустила их на заседание. В результате между жителями и охраной произошла потасовка.

К протестующим вышел председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков.

"Жители области мне ваши обращения понятны. У нас тоже вырабатывается мнение. Мы закон не принимаем. Все ваши обращения мы соберем. Мы тоже от себя сформируем мнение и отправим в Государственную думу. Не мы субъект принятия решения, мы не принимаем закон", - пытался объяснить парламентарий.

Южноуральцы просили депутата пропустить их на заседание, чтобы высказать свое мнение, но Буяков ответил, что в "регламенте не предусмотрено". Тогда активисты стали просить снять вопрос с рассмотрения. В ответ услышали, что таких полномочий у депутата нет.

Также к жителям вышла депутат ЗСО от "Справедливой России – За правду" Ольга Мухометьярова. Она призвала присутствующих решать вопрос конструктивно, отметив, что поддерживает их позицию. Она подчеркнула, что жители могут повлиять на ситуацию, но делать это нужно в правовом поле.

Добавим, что депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах