QR-коды надо начинать вводить с себя - Володин

Пленарное заседание Госдумы сегодня началось с обсуждения резонансного поста спикера палаты Вячеслава Володина в Telegram. Он высказался по поводу скандальных законопроектов о введении QR-кодов, которые сейчас находятся на обсуждении, а также предложил пользователей присылать ему предложения и поправки к этим документам. Итог у этого предложения был неожиданный – пост стал, возможно, самым комментируемым в истории российского сегмента Telegram, собрав за сутки более 300 тыс. комментариев.

"Нам важно услышать мнение людей. Обращений много, мы должны слышать. Если увидим, что идеи и решения, которые нам предлагают принять – хорошие, будем обсуждать. В итоге закон будет лучше, эффективно будет решать проблемы людей", - заявил сегодня Володин.

Он напомнил как будет проходить процедура обсуждения законопроектов: "Инициатива должна обсуждаться в течение месяца, затем мы обсудим поступившие предложения. Уже на следующей неделе начнутся встречи с представителями правительства. Голикова придет и будет встречаться со всеми фракциями, министры здравоохранения и транспорта – тоже. Будут также встречи в профильных комитетах".

Володин в очередной раз похвалил тех депутатов, которые вакцинировались, но напомнил и о просчетах: "Это наш выбор. А что касается граждан – они свой выбор сделают. Мы должны начинать с себя, и QR-коды вводить с себя. А у нас до сих пор это не получилось тут". Ранее Володин рассказывал, что уже полторы недели в Госдуме не могут организовать вход по QR-кодам для гостей.