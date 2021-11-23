23 Ноября 2021
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Политика В России
Москва (2018) | Фото: Накануне.RU

QR-коды в Госдуме введут не раньше, чем через полторы недели

Несмотря на то, что еще на прошлой неделе с подачи спикера Госдумы Вячеслава Володина российские СМИ написали о введении входа по QR-кодам в здание парламента на Охотном ряду, воз и ныне там, процедура пока не согласована и не введена.

Напомним, предполагается, что предъявлять QR-коды о вакцинации или перенесенном коронавирусе будут все "гости": представители правительства, президента, другие инициаторы законопроектов, эксперты, приглашенные для доклада чиновники.

Сегодня в Госдуме первое на неделе пленарное заседание, но QR-коды с гостей так и не спрашивают. По словам Володина, аппарат и профильный комитет пока согласовывают процедуру, "вопрос пока не решен". Предположительно, механизм проверки будет внедрен в предстоящую региональную неделю (на ней заседаний не будет), и уже через полторы недели вход по QR-кодам заработает.

Володин сообщил сегодня, что коллективный иммунитет в Госдуме составляет 92% (неделей раньше – 91%), в аппарате Госдумы – 97%.



Теги: qr-коды, госдума, вячеслав володин



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