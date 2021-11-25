25 Ноября 2021
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Происшествия В России
ДТП на ул. Сулимова в Екатеринбурге (2021) | Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу

В Госдуме предложили не упоминать в СМИ должности виновников резонансных ДТП

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил не упоминать в СМИ должности виновных в резонансных ДТП.

"Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека", - заявил депутат "Газете.ru". По его мнению, это "не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение".

Выборный добавил, что нередко в суде человека могут оправдать, при этом негативный фон наносит непоправимый вред репутации.

Такое заявление депутат сделал на фоне новостей о смертельном ДТП в Тюмени. Напомним, 22 ноября автомобиль BMW сбил двух рабочих, которые, занимаясь дорожными работами, переходили проезжую часть в неположенном месте. Оба пострадавших погибли, им 61 год и 30-35 лет. 34-летний водитель BMW, предположительно, был пьян.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Предполагаемый виновник ДТП – сотрудник Следственного комитета, ему грозит арест.



Теги: дтп, должности, депутат госдумы



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