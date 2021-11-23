СКР возбудил уголовное дело из-за случая, когда бабушка была вынуждена оперировать сама себя

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после новостей о том, что 90-летняя жительница Выборга была вынуждена делать сама себе операцию, потому что ее не приняли на плановую помощь в больнице.

"В средствах массовой информации сообщалось, что женщина 1931 года рождения, не дождавшись помощи от врачей, самостоятельно провела себе операцию. По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области была инициирована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении областного СУ СКР.

"По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъята медицинская документация. Назначен комплекс судебных экспертиз. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления", - добавили в Следственном комитете.

История была предана огласке благодаря сотрудникам "скорой помощи" и волонтерам. По их данным, сейчас пенсионерка уже в больнице, но ей нужна и продолжительная паллиативная помощь, которая облегчит ей жизнь как в стационаре, так и дома.