23 Ноября 2021
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Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

В Выборге блокадница от безысходности пыталась прооперировать сама себя

В Выборге пожилая женщина от отчаяния решилась самостоятельно провести себе полостную операцию, когда ей не оказали плановую помощь в больнице. О жутком случае эмоционально рассказала на своей странице в Instagram девушка Виктория, работающая в местной "скорой помощи".

Виктория опубликовала в блоге предсмертную записку, которую пенсионерка, прошедшая войну и блокаду, написала на случай смерти перед тем, как сделать себе надрезы на животе.

"Хирургическое вмешательство от отчаяния возможно ли такое в 21 веке? Бабуля, именно так я буду называть ее в этом посте, потому что именно так она подписала свою предсмертную записку. Бабуля прошла войну и блокаду, восстанавливала страну из праха и на закате дней заболела онкологией, при этом ее светлому разуму могут позавидовать молодые. И эта самая онкология дала ей осложнение - асцит. При этом осложнении очень страдает качество жизни. Невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Она не смогла получить своевременную помощь по классической причине - ковида же не существует, это сказки", - пишет Виктория.

Бабушка попыталась сама себе провести лапароцентез – сделала надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке с целью вывода жидкости. "Только вот она не была уверена в этой операции, она же не врач, и потому она написала предсмертную записку, чтобы никто не подумал, что это не она", - добавляет сотрудница "скорой".

"Старики являются лакмусовой бумажкой общества. И если в мирное время старики сами себя оперируют - это беда. Благодаря именно бабуле мы живем в мире без фашизма. Теперь главное не стать фашистами самим. Я обращаюсь к достойным ДОКТОРАМ, кто мог бы помочь бабуле, вы не сможете, конечно, вылечить, но хотя бы облегчить страдания, позволить достойно, без мучений, встретить смерть, это возможно", - пишет медик.

Она добавила, что сейчас бабушка в больнице, у нее хорошие и заботливые родственники, но ей необходима достойная паллиативная помощь.



Теги: пенсионерка, блокадница, здравоохранение, скорая помощь, паллиативная помощь



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