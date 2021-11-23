Рост цен на жилье по итогам года составит до 33% - Мутко

В госкорпорации ДОМ.РФ признают, что инфляция в сфере жилой недвижимости запредельно разогналась, но при этом предложить какие-то срочные и действенные, хотя бы точечные решения не могут, предпочитают придерживаться ранее принятого плана.

Глава корпорации Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации, признал, что на рынке произошла разбалансировка спроса и предложения. "Различные факторы привели к тому, что жилье подорожает, по разным подсчетам, до 33%", - сказал Мутко.

Глава госкорпорации признал, что главным двигателем рынка сейчас является ипотека. "95% задачи обеспечения жильем решается на рыночных условиях, то есть за счет граждан. С 2001 года с помощью ипотеки 12 млн семей улучшили жилищные условия. Каждое пятое жилье покупалось за счет ипотеки", - заявил Мутко.

При этом, как отметил сенатор Андрей Шевченко, до 40% тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, не может себе позволить ипотеку вообще ни под какой процент. Мутко это был вынужден признать. Бедным гражданам предлагается брать жилье в аренду. "Людям, которые не могут взять ипотеку, нужны другие инструменты. Например, субсидируемая аренда. Такой проект реализуется в Воронежской области, мы хотим его прокачать и предложить распространить. Его сдали в социальную аренду, арендатор платит 30% от рыночной ставки, остальное пополам финансируют регион и ДОМ.РФ", - рассказал Мутко. Но он не озвучил ни сроков возможного распространения практики на другие регионы, ни количество арендного жилья, которое может быть построено в рамках проекта. Рассказы об экспериментах вряд ли помогут гражданам, у которых нет надежды на ипотеку.

Замминистра строительства России Никита Стасишин в свою очередь заявил, что у его ведомства есть в планах обелить действующий рынок аренды. "Его [рынок] надо выводить из тени, чтобы обеспечить безопасность и качество арендных квартир. Мы подготовили законопроект и обсуждаем его с коллегами по правительству", - рассказал чиновник. Он не уточнил, как министерство оценивает потенциальный рост цен на рынке аренды при условии его обеления.