22 Ноября 2021
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Политика В России Москва
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле отказались комментировать законопроект о запрете упоминания национальности преступников

В Кремле отказались комментировать законопроект о запрете упоминания в СМИ и соцсетях национальности преступников. Напомним, сегодня стало известно о внесении этого документа в Госдуму – инициатором выступил парламент Чечни.

"Пока рано оценивать. Внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее, - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. - Пока это - не тема нашей повестки дня". Он отказался оценить законопроект даже на уровне концепции.



Теги: национальность, преступник, законопроект, госдума, запрет, сми, соцсети, дмитрий песков



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