В Кремле отказались комментировать законопроект о запрете упоминания национальности преступников

В Кремле отказались комментировать законопроект о запрете упоминания в СМИ и соцсетях национальности преступников. Напомним, сегодня стало известно о внесении этого документа в Госдуму – инициатором выступил парламент Чечни.

"Пока рано оценивать. Внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее, - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. - Пока это - не тема нашей повестки дня". Он отказался оценить законопроект даже на уровне концепции.