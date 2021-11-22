22 Ноября 2021
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Общество В России Москва
(2021) | Фото: Медицинская фракция

Кремль: официально тема внесения прививки от коронавируса в нацкалендарь не обсуждается

В Кремле не обсуждают возможность внесения иммунизации от коронавируса в национальный календарь прививок.

"В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что "имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами".

Стоит отметить, что мнений специалистов много, часть из них, например, выступает за включение прививки в нацкалендарь.

Вообще, когда законопроект в первом чтении обсуждали в Госдуме, представитель правительства (которое вносило документ на рассмотрение парламента) отметил: внесение в национальный календарь не означает обязательности прививки, а лишь меняет источник финансирования прививочной кампании: сейчас деньги берут в резервном фонде правительства, а на нацкалендарь средства предусматривают в бюджете.

Интересно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии осенней сессии объяснил отказ от рассмотрения вопроса тем, что нужно узнать мнение правительства, а буквально на прошлой неделе заявил, что это депутаты обсудили законопроект и отправили его на доработку.



Теги: национальный календарь прививок, кремль, прививка от коронавируса, госдума



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