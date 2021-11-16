Представлять законопроект о QR-кодах в Госдуме будет вице-премьер Голикова

В Госдуме продолжают обсуждать внесенные правительством резонансные законопроекты о введении QR-кодов в поездах, самолетах и общественных местах.

Сегодня на пленарном заседании представительница КПРФ Нина Останина попросила пригласить на первое чтение законопроектов не профильных министров (Мурашко и Савельева), а главу федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяну Голикову. На это полпред правительства в Госдуме сообщил, что представлять законопроект о QR-кодах в общественных местах в парламенте будет вице-премьер Голикова (компанию ей все же составит министр транспорта Виталий Савельев).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал "не делать политики" на этих законопроектах, а тщательно их обсудить. Он напомнил, что месяц законопроекты будут обсуждаться в региональных парламентах, в Общественной и Счетной палатах России, а затем документы с отзывами поступят в думские комитеты.

"Не будем забегать вперед как и тогда, когда правительство нам предложило ввести прививку от коронавируса в национальный календарь. Мы всесторонне обсудили и отправили законопроект на доработку", - заявил Володин (интересно, что раньше он заявлял, что Госдуме требуется "узнать позицию правительства" по поводу резонансного законопроекта о национальном календаре прививок).