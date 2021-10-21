Госдума не будет принимать решение о включении в нацкалендарь прививки от COVID-19, пока не узнает мнение правительства

Госдума не будет рассматривать во втором чтении вопрос о включении в национальный календарь прививок иммунизацию против коронавируса, пока не узнает мнение правительства России по этому поводу.

Напомним, в первом чтении вопрос был рассмотрен в весеннюю сессию еще предыдущим созывом Госдумы. Тогда предлагалось обозначить, что прививка будет добровольной, но при этом включить ее в нацкалендарь. Последнее необходимо, чтобы вакцинация финансировалась не из резервного фонда правительства, а из отдельной, запланированной статьи федерального бюджета.

Бород пройдя первое чтение, законопроект затормозился. Его судьбу на пленарных заседаниях не обсуждали, но как раз в этот момент стали выходить разрешения региональных управлений Роспотребнадзоров об обязательной вакцинации отдельных групп граждан. Этот кейс плохо сочетался с поправкой о добровольности вакцинации.

Сегодня же, говоря о сути законопроекта, спикер Госдумы Вячеслав Володин, кажется, перевернул все с ног на голову: мол, законопроект обяжет всех обязательно вакцинироваться, а мы должны это делать добровольно.

"Регионы сейчас имеют принимать такие решения, часть из них пользуется этой возможностью. Правильно было бы выслушать позицию правительства. Если у него нет других возможностей или они себя исчерпали, можно обсуждать и такой путь. Но мы его раньше обусловили другими решениями. Давайте дождемся от правительства, какой вариант оно изберет. А потом будем исходить из решения правительства, - заявил Володин. - Нам надо начать с себя. У нас всего 62% депутатов вакцинированы, вот вам ответ на многие вопросы. Хотим изменить ситуацию – давайте начнем с себя, разгрузим больницы. Кто мешает? Все возможности есть. Не может сегодня госслужащий эффективно выполнять рабочие функции, если не привит. Если мы считаем возможным принять такой закон, потому что добровольно не хотим – это куда мы зайдем?".

Также он раскритиковал депутата Николая Коломейцева, заявившего, что после появления нового штамма прививки будут "как мертвому припарка".

Отдельно спикера раздражает, что депутаты говорят в СМИ, что их заставляют вакцинироваться: "Вот вы говорите: власть нас заставляет сделать прививку! Какая власть? Вы и есть власть! Гражданам тяжелее, чем нам. Им на работу надо, а школу закрыли на дистанционку, детей некуда деть. У нас – ЦКБ, а они – в коридорах больницы лежат".