Екатеринбуржцам, продававшим медотводы от вакцинации, грозит два года лишения свободы

В Екатеринбурге сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД выявили и задержали двух местных жителей по подозрению в подделке медицинских справок, сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, фигуранты не только изготавливали липовые медотводы, чтобы не ставить прививку от COVID-19, но и сами же их продавали.

В полицию обратился руководитель одной из компаний, который сообщил, что его сотрудник предоставил справку о противопоказаниях к вакцинированию. Документ показался работодателю подозрительным и он потребовал предоставить лицензию медицинской клиники, которая его выдала. Подчиненный отказался и написал заявление об отстранении от работы. В результате проведенных сыщиками городского УМВД и ОП №15 оперативно-розыскных мероприятий были выявлены двое граждан, 1978 и 1974 годов рождения. Они за 1000 рублей предлагали получить фальшивку о наличии противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции.

Для приобретения справки от заказчика требовались только паспортные данные.

"Фиктивные бумаги подозреваемые штамповали в съемной квартире на территории микрорайона Уралмаш. При этом ими использовались бланки и печати частной медицинской организации. В настоящее время в отношении подозреваемых подразделением дознания отдела полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ - подделка, изготовление или оборот поддельных документов. Максимальное наказание за подобное преступление предусматривает до 2 лет лишения свободы. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 322.1 УК РФ за незаконную постановку на учет иностранных граждан. Ведется тщательное расследование", - отметил полковник Горелых.

Полицейские устанавливают граждан, которые успели приобрести поддельные документы у задержанных. Пользуясь возможностью, Валерий Горелых обратился к гражданам с напоминанием об ответственности за изготовление и использование поддельных документов.