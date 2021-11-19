19 Ноября 2021
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Спорт В России
Фигурные коньки (2019) | Фото: Otago Daily Times

Ученица Тутберидзе впервые прыгнула четверной риттбергер на соревнованиях

14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян впервые в истории исполнила четверной риттбергер на соревнованиях (исполнение прыжков на тренировках не засчитывается). На Кубке России в Перми девушка прыгнула каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа в произвольной программе, потом исполнила отдельно четверной риттбергер, но упала на приземлении. Оценку за исполнение риттбергера в каскаде судьи тоже снизили – увидели недокрут в четверть оборота.

Также спортсменка продемонстрировала тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.

В итоге на турнире Петросян – ученица группы Этери Тутберидзе – заняла второе место.



Теги: риттбергер, фигурное катание, аделия петросян



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