Ученица Тутберидзе впервые прыгнула четверной риттбергер на соревнованиях
14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян впервые в истории исполнила четверной риттбергер на соревнованиях (исполнение прыжков на тренировках не засчитывается). На Кубке России в Перми девушка прыгнула каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа в произвольной программе, потом исполнила отдельно четверной риттбергер, но упала на приземлении. Оценку за исполнение риттбергера в каскаде судьи тоже снизили – увидели недокрут в четверть оборота.
Также спортсменка продемонстрировала тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц.
В итоге на турнире Петросян – ученица группы Этери Тутберидзе – заняла второе место.