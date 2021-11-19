Сплавы по реке Ай в Челябинской области теперь будут проводить и зимой

В Челябинской области организуют сплавы по реке Ай в зимнее время. Для этих целей саткинский предприниматель Павел Чазов приобрел лодку на воздушной подушке на грант Ростуризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента продвижения туристического потенциала АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области".

Аэролодку назвали "Спутник Ай". Она может передвигаться по снегу, по льду и по воде и вмещает семь пассажиров.

Предприниматель уже разработал несколько маршрутов.

"Однодневный маршрут со стартом в поселке Межевой будет включать в себя завтрак, экскурсию по реке с посещением Кургазакской пещеры, Сухих водопадов и Айских притесов. В башкирском селе Лаклы туристов ждет обед, а затем возвращение в Межевой с подъемом в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс", - говорится в сообщении.

Стоимость такого тура на семь человек составит 25 тыс. рублей.