19 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
лодка на воздушной подушке (2021) | Фото: Департамент продвижения турпотенциала Челябинсой области

Сплавы по реке Ай в Челябинской области теперь будут проводить и зимой

В Челябинской области организуют сплавы по реке Ай в зимнее время. Для этих целей саткинский предприниматель Павел Чазов приобрел лодку на воздушной подушке на грант Ростуризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента продвижения туристического потенциала АНО "Агентство международного сотрудничества Челябинской области".

Аэролодку назвали "Спутник Ай". Она может передвигаться по снегу, по льду и по воде и вмещает семь пассажиров.

Предприниматель уже разработал несколько маршрутов.

лодка на воздушной подушке(2021)|Фото: Департамент продвижения турпотенциала Челябинсой области

"Однодневный маршрут со стартом в поселке Межевой будет включать в себя завтрак, экскурсию по реке с посещением Кургазакской пещеры, Сухих водопадов и Айских притесов. В башкирском селе Лаклы туристов ждет обед, а затем возвращение в Межевой с подъемом в Сикияз-Тамакский пещерный комплекс", - говорится в сообщении.

Стоимость такого тура на семь человек составит 25 тыс. рублей.



Теги: сплав, река Ай, аэролодка,



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