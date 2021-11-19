19 Ноября 2021
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Происшествия Москва
чиновник, взятка, наручники (2015) | Фото: pasmi.ru

Первого замначальника столичного главка МЧС задержали при получении взятки

В Москве при получении взяток задержаны первый заместитель начальника главного управления МЧС по Москве полковник Андрей Мищенко и начальник отдела антикризисного управления полковник Виктор Самарин.

Как пишет "Лента.ру", уголовные дела полковников не связаны между собой, их задержали в ходе двух разных спецопераций.

При этом оба задержанных получили одинаковую сумму – по 50 тысяч рублей. По данным Mash, за эти деньги они выдавали компаниям паспорта антитеррористической безопасности.

РИА Новости уточняет, что задержание высокопоставленных сотрудников МЧС произошло 18 ноября.



Теги: МЧС, взятка, Андрей Мищенко



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