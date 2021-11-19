Правнук Сталина добивается эксгумации тела знаменитого предка

19 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Москва
Сталин могила гвоздики (2011) | Фото:glavpromweb.ru

Правнук Сталина добивается эксгумации тела знаменитого предка

Правнук Иосифа Сталина хочет добиться эксгумации тела генсека, установления реальной причины его смерти и перезахоронения останков. Соответствующее прошение на имя коменданта московского Кремля уже подал адвокат правнука. Похоронить прадедеда Селим Бенсаад хочет на Новодевичьем кладбище, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Бенсаада Валима Горжанкина (ранее Горжанкин занимался пиаром продюсера Бари Алибасова).

По словам Горжанкина, правнук просит исторической справедливости, исполнения посмертной воли генсека, а также заинтересован в поиске истины: что было официальной причиной смерти Сталина.

Пресс-атташе добавил, что при жизни Сталин неоднократно выражал желание после смерти быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой, однако его посмертная воля выполнена не была.

"Таким образом, родной правнук Сталина имеет право требовать исполнения воли Сталина", - заявил представитель Бенсаада.

Селим Бенсаад - сын Хосина Бенссада (алжирец по происхождению) и Галины Джугашвили. Последняя была дочерью старшего сына Сталина – Якова – от брака с Юлией Мельцер.

Недавно Горжанкин рассказывал журналистам, что Селим находится в конфликте со своим отцом из-за недвижимости в Москве, вынужден бомжевать и ночевать в машине.



Теги: селим бенсаад, иосиф сталин, эксгумация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1127

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети