Правнук Сталина добивается эксгумации тела знаменитого предка

Правнук Иосифа Сталина хочет добиться эксгумации тела генсека, установления реальной причины его смерти и перезахоронения останков. Соответствующее прошение на имя коменданта московского Кремля уже подал адвокат правнука. Похоронить прадедеда Селим Бенсаад хочет на Новодевичьем кладбище, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе Бенсаада Валима Горжанкина (ранее Горжанкин занимался пиаром продюсера Бари Алибасова).

По словам Горжанкина, правнук просит исторической справедливости, исполнения посмертной воли генсека, а также заинтересован в поиске истины: что было официальной причиной смерти Сталина.

Пресс-атташе добавил, что при жизни Сталин неоднократно выражал желание после смерти быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой, однако его посмертная воля выполнена не была.

"Таким образом, родной правнук Сталина имеет право требовать исполнения воли Сталина", - заявил представитель Бенсаада.

Селим Бенсаад - сын Хосина Бенссада (алжирец по происхождению) и Галины Джугашвили. Последняя была дочерью старшего сына Сталина – Якова – от брака с Юлией Мельцер.

Недавно Горжанкин рассказывал журналистам, что Селим находится в конфликте со своим отцом из-за недвижимости в Москве, вынужден бомжевать и ночевать в машине.