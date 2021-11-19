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Экономика Свердловская область Уральский ФО
мясо, продукты, рынок (2014) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале ускорился рост цен на мясо и замедлился на майонез

В октябре этого года продовольственная инфляция в Свердловской области составила 9,5%.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Банка России, в сравнении с сентябрем она выросла на 2,3 процентных пункта в годовом выражении, однако оказалась ниже общероссийской (10,9%). Рост цен на продукты ускорился под влиянием растущих издержек сельхозпроизводителей: так, из-за роста затрат на удобрения, оборудование, упаковку и ГСМ заметно подорожали помидоры и огурцы. По схожим причинам выросли цены на мясо, молоко и яйца.

После летней засухи в Свердловской области сократился урожай кормовых культур, поэтому корма животноводам в этом году приходится закупать в большем объеме, чем обычно. Также растут их затраты на топливо, оборудование и упаковочные материалы, в частности, бумагу и пластик.

Вместе с тем, сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию в регионе оказало замедление роста цен на сахар, подсолнечное масло и майонез.

Подсолнечное масло(2020)|Фото: Накануне.RU

"В прошлом году из-за сокращения площадей посадки урожай сахарной свеклы был низким, что вызвало рост цен на сахар. Российские производители сделали выводы и в этом году увеличили посевные площади и нарастили объемы производства. В итоге осенью 2021 года расширение предложения привело к насыщению спроса и замедлению роста цен на сахар", - прокомментировал экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Аналогичная ситуация сложилась и с подсолнечным маслом, годовые темпы прироста цен на него замедлились. В свою очередь, это повлияло на снижение стоимости майонеза, основным ингредиентом для производства которого является как раз подсолнечное масло.

Ранее сообщалось, что в сентябре на Среднем Урале ускорилась продовольственная инфляция.



Теги: цены, рост, мясо, майонез, Средний Урал



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