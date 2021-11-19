Минсельхоз РФ одобрил заявку Свердловской области для стабилизации цен на продукты

Минсельхоз Российской Федерации одобрил заявку, представленную свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, на 300 миллионов рублей для поддержки отрасли животноводства.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, деньги в регион должны поступить уже в декабре. Они будут направлены животноводческим предприятиям на закуп кормов для животных. Предполагается, что это позволит сохранить поголовье на Среднем Урале и стабилизировать цены на молоко, мясо и другие продукты питания.

Ранее свердловским аграриям из областного бюджета было выделено 320 миллионов рублей на компенсацию финансовых потерь в связи с засухой.

Напомним, сегодня стало известно, что в октябре продовольственная инфляция в Свердловской области составила 9,5%. Заметно выросли цены на мясо, молоко и яйца.