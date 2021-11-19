СМИ: средняя ипотечная ставка к концу года может превысить 10%

Средняя ставка по ипотечным кредитам к концу текущего года может превысить 10%.

Такой показатель был зафиксирован в 2017-2018 годах. В настоящее время ипотечные ставки выросли до 8,87% на новостройки и до 9,26% — на квартиры на вторичном рынке. Это уже выше допандемийного уровня.

Ипотечные проценты заметно увеличились с 15 ноября после изменения их Сбером, остальные банки следуют его примеру. В свою очередь застройщикам приходится идти на уступки клиентам, предоставляя скидки на квартиры или субсидированную застройщиком ипотеку. По словам экспертов, Банк России на ближайшем заседании снова повысит ключевую ставку, пишут "Известия".

Напомним, повышаться ставки в банках начали после смены курса ЦБ в денежно-кредитной политике: регулятор уже шесть раз подряд повышал ключевую ставку и не исключает, что поднимет ее еще раз на заседании совета директоров в декабре.