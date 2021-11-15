Сбербанк третий раз за год повысил ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк третий раз за текущий год повысил процентные ставки по ипотечным кредитам. Повышение распространяется на займы на покупку квартир как в новостройках, так и на вторичном рынке.

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Базовая ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 8,8% (повышение составило 0,4%), при покупке готового жилья – 9,1% (повышение на 0,6%).

Напомним, повышаться ставки в банках начали после смены курса ЦБ в денежно-кредитной политике: регулятор уже шесть раз подряд повышал ключевую ставку и не исключает, что поднимет ее еще раз на заседании совета директоров в декабре. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% - это почти двукратный рост от минимального значения, которого ставка достигла в прошлом году.